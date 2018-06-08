Крановщик в Украине: что самое сложное, какая зарплата и где учат

Их рабочее место в небе. Чтобы попасть в свой кабинет преодолевают высоту более полусотни метров. Пешком вверх, без всякого лифта.

За жизнь и безопасность строителя отвечают те, кто монтирует кран. Чтобы он не рухнул, сначала заливают 5-метровый фундамент.

Чтобы залезть на кран журналисту, надо пройти медкомиссию, получить допуск на высоту, и преодолеть страх.

За жизнь на высоте отвечает уже компьютер. Кран не заведется, если скорость ветра более 15 метров в секунду. Управление краном простое. Как в автомобиле коробка передач.

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У многих 12-часовая рабочая смена. Работают вахтовым методом. Две недели дома, две недели на работе. Спрос на крановщиков в городах большой, поэтому зарплата в среднем 15 тысяч гривен.

Стать высотником очень легко – всего год обучения в училище.

К слову, работа в метро – что делает и где спит машинист.

Опубликовано Июнь, 08 в 13:47



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