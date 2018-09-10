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Лучше чем импортные: в Запорожье разработали уникальные авиадвигатели

Запорожское конструкторское бюро Ивченко-Прогресс – разработало уникальные модели авиа- двигателей, которые экономнее, мощнее и, самое главное, дешевле зарубежных аналогов. Соглашения по их продаже зарубежным авиастроителям уже заключены, впрочем, заинтересованы национальной высокотехнологичной продукцией и украинские компании.

Со своими новыми двигателями запорожские моторостроители на следующей неделе отправятся в Днепр на главный инженерный фестиваль Восточной Европы – Интерпайп Техфест, что будет происходить уже в третий раз.

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Прогрессовцы рассчитывают найти новых партнеров, впрочем, признаются, охотно принимали бы заказы и от наших компаний. Ведь в Украине их продукция пока не слишком востребована.

К слову, Факты ICTV рассказывали о летающих такси и истребителях будущего

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