Лучше китайского и европейского: на Херсонщине вывели новый сорт чеснока

В Украине не хватает чеснока. Основной ингредиент национальной кухни у нас мало выращивают.

Он требует немалых затрат и постоянного ухода. Поэтому производителей чеснока в стране единицы, и они обеспечивают только 20% рынка. Остальные – Китай.

Аграрии надеются, ситуация может измениться к лучшему. На Херсонщине вывели новый сорт. Он более производителен, дольше сохраняется и нравится хозяйкам.

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За 5 лет научной селекции в специфических климатических условиях вырос украинский чеснок. Новый сорт назвали Таврийский.

Наш чеснок уже оценили в странах Балтии. Там его продают вдвое дороже, чем на внутреннем рынке. С новым сортом планируют выйти и на другие страны.

К слову, на соломе и отходах кукурузы, как будут отапливать Каменец-Подольский.

Опубликовано Июль, 11 в 10:52



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