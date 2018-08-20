Красиво, мощно: как 406 ОАБр готовится отразить наступление врага с моря

Боги войны – артиллеристы, защищают страну на суше и на море. 406-я отдельная артиллерийская бригада ВМС Украины прикрывает берега от вражеских кораблей и десантов. После выхода из Крыма, четвертый год ее подразделения на боевом дежурстве и постоянно тренируются. На этот раз – с резервистами первой очереди – в песках Херсонщины.

В Олешковской пустыне 406-я отдельная артиллерийская бригада морской пехоты тренируется поражать цели на земле. Д-20 – старая, но надежная гаубица, стреляет на 17 километров. Однако, точный выстрел зависит от командной работы: от офицера-наводчика к матросу, который заряжает.

В составе расчетов – резервисты первой очереди. На месячные сборы к богам войны морской пехоты призвали более 400 резервистов. 11 решили подписать контракт с армией. Среди них учитель из Николаева Александр Великий. В 2014-м он уже отслужил год, во время мобилизации.

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В апреле 2014-го после выхода из Крыма в неполном составе – бригаду переформировали и теперь расширяют и пополняют техникой и военнослужащими. Лейтенант Аркадий Трохимец два месяца назад закончил военную академию и управляет батареей.

Согласно Минским договоренностям, пушки отведенные за линию разграничения, но подразделения морпехов постоянно начеку, – уверяют командиры.

Впереди у артиллеристов еще две недели ежедневных теоретических занятий и боевых стрельб.

К слову, если враг подберется – вертолеты откроют огонь. Обучение на Черниговщине.

Опубликовано Август, 20 в 11:16



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