Кремль поднимает ставки. Украину ждет тяжелый год – Горбулин

Украину ждет тяжелый год, могут быть теракты во многих мирных областях – так Россия будет пытаться запугать украинцев. Так считает директор Национального института стратегических исследований, академик Владимир Горбулин.

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В своей статье Вулканический синдром для Зеркала недели он предполагает, что Кремль поднимает ставки и хочет расшатать политическую ситуацию, чтобы действующую власть заменили новые пророссийские политики. Вместо этого – преодолеть террор Кремля возможно, пишет Владимир Горбулин. Для этого нужна четкая стратегия и сплоченность общества.

К слову, в Приднестровье в нескольких километрах от границы Украины заметили российскую военную технику.

Опубликовано Июнь, 16 в 20:03



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