Кризис в Греции: отказ от сиесты и покупки на блошиных рынках

Даже в самую жару греки теперь не отдыхают – кризис заставляет отказываться от традиционной сиесты. Также сейчас страна вернулась к блошиным рынкам, потому что люди не могут покупать новые вещи.

Работа на блошином рынке в Афинах начинается на рассвете. Продавцы нехитрого товара подвозят новенькое: то, что удалось найти в течение недели. Ищут преимущественно на свалках, иногда люди сами приносят ненужные вещи.

В хорошие времена, здесь говорят, половина товара была не со свалок, а из обычных квартир.

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Город оживает не раньше 10 утра, с 2-х до 4-х – сиеста, магазины закрывают в 5-6 вечера, а в воскресенье вообще закрыты.

Зато в кафе круглосуточно – яблоку негде упасть. Местные рассказывают, когда наступил кризис, некоторые владельцы магазинов пробовали работать больше – но клиенты не шли, ментальная привычка. Уже два года, как острая фаза кризиса закончилась, наблюдается маленький на уровне 1% -2%, рост экономики. Но простые люди пока этого не почувствовали.

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Опубликовано Июнь, 11 в 17:35



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