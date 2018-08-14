Кризис в Турции: туры не подешевеют, но шопинг – выгодный

В Турции стремительно обесцениваться местная валюта – лира. Соответственно, для иностранных туристов с долларами можно выгодно снять номера в гостиницах, так думают и украинцы и обзванивают туристические агентства с вопросами когда подешевеют туры. Однако на быстрое падение рассчитывать не стоит, по крайней мере, в этом году.

Впрочем, агентства признают – в следующем году турецкие отели вероятнее всего снизят цены, чтобы призвать иностранцев. Пока же на разнице курсов выиграли туристы. В магазины на турецких курортах огромные очереди.

Поэтому туристические агентства советуют украинцам брать на отдых большие чемоданы. Ведь Турция известна качественной и недорогой одеждой.

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А вот турецкие власти думает как остановить падение национальной валюты. Планирует перейти на расчет национальной валютой с основными торговыми партнерами, среди которых Украина. Президент Эрдоган объявил о запрете самых популярных американских товаров, за то, что Вашингтон ввел санкции против Анкары.

И теперь айфоны скоро будут вне закона. Многие турки не готовы отказываться от любимых гаджетов и вообще от американского образа жизни.

Лира продолжает бить антирекорды, президент Эрдоган призывает граждан быть патриотами, и сдавать доллары. Проиграв на курсе, но поддержав государство.

К слову, президент Турции Реджеп Эрдоган намерен бойкотировать электронику, произведенную в США, из-за санкций, введенных после ареста американского пастора.

Опубликовано Август, 14 в 22:11



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