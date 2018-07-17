Куда идут деньги ОТГ будут знать все: проект Святослава Заворотнего в Новых лидерах

Сколько заработали, куда потратили и кому задолжали – информация о государственных средствах малодоступна. И хотя рыба гниет с головы, на уровне местной власти тоже не все прозрачно. Как отследить деятельность объединенных территориальных общин знает Святослав Заворотний.

Гражданин может проконтролировать добродетель руководителя общины и понять по каким направлениям средства, которые аккумулировались в бюджете общины, как распределяются, куда используются.

Во время децентрализации в Украине образовалось около 700 ОТГ. И это не предел, реформа эффективна – за прошлый год финансирование общин возросло более чем на 20%. Однако не каждый украинец почувствовал положительные изменения в своем регионе.

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Святослав планирует создать специальный портал, где сосредоточит данные о публичной и финансовой деятельности ОТГ. Вы заходите на сайт, выбираете область, общество, и получаете данные, которые вас интересуют. Аналогичные проекты уже есть, однако работают неэффективно.

Портал Святослава уникален. Баланс бюджета фиксируется ежемесячно. Так легче оценить экономическое развитие общества. Отчетные данные этих институтов поступают на сайт автоматически.

Движение финансов становится прозрачным и доступным для тех, кто хочет контролировать бюджетные деньги своей общины.

Напомним, восстановить информационную справедливость и улучшить имидж Украины в мире – программа Евгении Беспаловой в проекте Новые лидеры.

Опубликовано Июль, 17 в 11:04



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