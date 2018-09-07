Покупают за валюту, а сбывают за бесценок: почему фермеры не могут заработать на урожае яблок

Буковинские фермеры в отчаянии – имеют ли не самый урожай яблок и при этом большие убытки. Саженцы закупают за валюту, а сбывать груши и яблоки приходится за бесценок. Поэтому, плоды просто осыпаются, их никто не собирает.

Только в Сокирянском районе 130 аграрных предприятий, под сады разбили девять тысяч гектаров. В этом году маленькая Буковина планирует собрать на 130 000 тонн больше яблок, чем лидер отрасли – Нидерланды. Продавать за бесценок – не выгодно. Хранить – дорого.

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Современные хранилища с заморозкой, когда яблоко под воздействием газа будто засыпает – сделали лишь единичные предприниматели. Остальные обустроили простые склады. Завезти сюда урожай, что уже достиг, невозможно. При такой жаркой погоде яблоки мгновенно сгниют. Их сдают за бесценок перекупщикам, которые за сотню километров везут плоды на сокоперерабатывающие заводы.

Самый перспективный рынок сбыта для украинских садоводов – Азия. Но это, для такого урожая, капля в море. Сейчас едва ли не единственный выход из ситуации – активная работа антимонопольного комитета. Садоводы предполагают, такая низкая цена – заговор монополистов. И выйти из замкнутого круга смогут только с помощью государственных органов.

Ранее Факты ICTV сообщали, что пенсионерку оштрафовали на 11 тыс. грн за торговлю яблоками

Опубликовано Сентябрь, 07 в 11:16



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