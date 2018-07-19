Купила духи – подарили авто! Gebruder Heinemann Duty Free назвали победителя

Купить любимый парфюм, и выиграть авто вполне возможно. Это подтвердила активность, состоявшаяся в магазинах Gebruder Heinemann Duty Free – один из лидеров операторов магазинов беспошлинной торговли.

С апреля по июль каждый клиент мог зарегистрировать чек, и стать участником акции.

Розыгрыш призов проводился с помощью компьютерной программы, которая случайным образом определяла победителей. А сам розыгрыш главного приза состоялся в аэропорту.

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Счастливым обладателем кроcсовера стала Наталья. Она сдерживала свои эмоции и до последнего момента сомневалась, ведь сделала покупку возвращаясь к себе на родину – в Беларусь и вовсе не ожидала, что станет победителем.

Поэтому организаторы и в дальнейшем планируют проводить розыгрыши ценных призов, и дарить такие приятные и неожиданные эмоции.

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Опубликовано Июль, 19 в 19:47



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