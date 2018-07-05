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Купить вещи онлайн и не прогадать с размером – новый гаджет

Онлайн-примерка поможет не ошибиться с одеждой через интернет.

Японский магазин запустил новое мобильное приложение, позволяющее примерить наряд виртуально. Надо только одеть специальный костюм, который помогает загрузить параметры тела.

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Приложение показывает, как будет сидеть на вас выбранное изделие. Отныне не люди будут приспосабливаться к одежде, а наоборот – говорит производитель. На презентации показали, как с помощью приложения можно выбрать даже деловые костюмы.

Приложением смогут пользоваться покупатели в 72-х странах. Благодаря новой технологии пользователи уже заказали более полумиллиона вещей.

К слову, компания Apple Inc. планирует в 2019 году выпустить обновленную версию своих наушников AirPods с шумоизоляцией и защитой от влаги.

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