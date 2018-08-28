Купил форму и ты ветеран АТО: Украину заполонили фальшивые участники войны

Сегодня многие люди выдают себя за АТОшников. Покупаешь удостоверение УБД, форму и ты ветеран.

Можно льготы требовать, или милостыню просить, или же песни петь у метро. И если поддельное удостоверение то дело прокуратуры, то форму купить можно где угодно – закон не запрещает ее носить.

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В интернете и на рынке их десятки видов, можно даже приобрести форму Вооруженных сил Украины. Остановить реализовывать армейскую уставную форму может только совесть продавца.

Ранее Факты ICTV писали, как бойцы ООС вернули под свой контроль село Шумы.

Опубликовано Август, 28 в 12:16



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