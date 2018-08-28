Факты / Видео / Украина / Купил форму и ты ветеран АТО: Украину заполонили фальшивые участники войны/

Купил форму и ты ветеран АТО: Украину заполонили фальшивые участники войны

Сегодня многие люди выдают себя за АТОшников. Покупаешь удостоверение УБД, форму и ты ветеран.

Можно льготы требовать, или милостыню просить, или же песни петь у метро. И если поддельное удостоверение то дело прокуратуры, то форму купить можно где угодно – закон не запрещает ее носить.

Смотрите: Подходят вплотную и высматривают: как враг следит за бойцами ООС

В интернете и на рынке их десятки видов, можно даже приобрести форму Вооруженных сил Украины. Остановить реализовывать армейскую уставную форму может только совесть продавца.

Ранее Факты ICTV писали, как бойцы ООС вернули под свой контроль село Шумы.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Лучший способ реабилитации – собственное дело: как ветеран АТО открыл птицеферму
Дом ветеранов ко Дню защитника Отечества – проект Оксаны Гаврилюк в Новых лидерах
Игры героев: кто выиграл на соревнованиях несокрушимых ветеранов АТО
Техника красной нити: что это такое и как спасает
Рада поддержала создание Министерства ветеранов
От криминала до победы на конкурсе: кто такой Валентин Манько
Госслужбу по делам ветеранов возглавил Валентин Манько
В Британии пытали и сожгли в машине ветерана АТО

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка