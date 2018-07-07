Купил общежитие вместе с людьми – черные схемы с недвижимостью во Львове

Ирина живет в этом общежитии всю жизнь. Комнату еще в 60-х получил ее отец – работал на предприятии, которому принадлежало здание. Но теперь оно в частной собственности – 14 лет назад помещение продали.

С тех пор женщина борется за эти 10 кв. И таких семей здесь – 9. В любой момент владелец дома может их выселить.

Люди уже несколько лет просят приватизировать свои квадратные метры. Жители месяцами ждут от владельца фирмы ответов. А пока получают квитанции с огромными суммами. За воду, газ и свет конечно соглашаются платить. И не понимают, почему вынуждены отдавать тысячи за содержание дома.

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Владелец сооружения по телефону объясняет – дом купил у другого хозяина. Уверяет, люди там живут незаконно, потому что общежитие рассчитано для одиноких. А то, что там за десятилетия образовались семьи, не его проблема.

Юристы объясняют, правда на стороне жителей. Потому что еще 5 лет назад городской совет утвердил постановление, по которому соглашается принять общежития в коммунальную собственность.

Юристы городского совета пытались выяснить, как ведомственное общежитие попало в частную собственность, однако не смогли. Жители оказались в замкнутом круге. И теперь, чтобы взять здание на свой баланс и облегчить жизнь людям, требуется разрешение владельца.

Горсовет готов предоставить владельцу компенсацию за общежитие. Но он не соглашается. поэтому дело может решить только суд.

К слову, налог на недвижимость: кому и когда придут квитанции.

Опубликовано Июль, 07 в 20:35



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