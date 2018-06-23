Кураж-Базар в Киеве – что купить и цены

Антистрессовые подушки-рыбы. Или мыло ручной работы. Ежегодно Кураж-базар все 100% заработанных денег отдает на благотворительность.

Средства должны пойти на лагерь для детей с комплексными нарушениями. А также на создание центра социализации детей с инвалидностью.

Поэтому сегодня на Кураж-Базаре еще и территория комфорта для таких детей. Здесь учат собирать особый конструктор из кранов, показывают приемы самозащиты.

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А еще здесь можно поиграть на особом лечебном инструменте – вимани.Марина с маленькой Еленой, в которой ДЦП, 5 лет только дома и по больницам. Оба рады пообщаться с людьми. Поэтому приехали аж из Житомирской области.

А Лариса со своей Наташей на таких мероприятиях как дома. Очень активной девочке здесь воля.

Когда иногда нам кажется, что детей с инвалидностью увеличилось, просто нам кажется. Потому что наконец они начинают выходить в люди.

И в этом мире имеют уметь все, говорят организаторы. Поэтому и собирают средства именно для для детей с инвалидностью.

Кураж-базар продлится еще и завтра. И ждет всех неравнодушных.

К слову, Факты писали, куда пойти на День молодежи в Киеве.

Опубликовано Июнь, 23 в 21:50



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