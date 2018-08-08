Курортные Верховину и Ворохту заливает фекалиями, реки превращаются в канализацию

Горные реки превращаются в сточные канавы, их заливают фекалии. На Прикарпатье, в курортном поселке Верховина, все канализационные стоки спускают в реку – здесь уже более двадцати пяти лет не работают очистные сооружения.

Поселок у подножия Говерлы – Ворохта, также утопает в отходах. Подобная проблема в каждом курортном селе или городке на Прикарпатье. Системы очистки нет, либо сведены полвека назад, они не справляются с нечистотами. Такое предприятие может стать началом экологической катастрофы.

Канализационные стоки в курортном поселке Ворохта – расположены прямо посреди жилого района.

12 лет назад в Ворохте побывали новые очистные сооружения. Их стоимость полтора миллиона гривен, впрочем, тогда станцию ​​установили с нарушением требований и технологий. На 12-ти километровоый поселок протянули всего 800 метров канализации, стоки очищают химическими веществами.

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В Ворохте очистные не работают вообще – на дверях давно висит замок. Машины, которые чистят частные канализации – все сбрасывают прямо в реку.

Черный Черемош – главная река Верховинского района. Он также страдает от бесхозяйственности, потому что очистные в Верховине не работают четверть века. Канализационный коллектор вывели прямо в русло.

Новые очистные на стадии строительства уже третий год. И по всему объекту стоят только опоры. Они должны содержать канализационные трубы, которые собирают стоки из многоэтажек. Но эти нечистоты также вывели в реку.

Обновить инфраструктуру Верховины или Ворохты местными средствами невозможно. Но искать деньги здесь не спешат. Благодаря порогам и перевалам горная вода пока обогащается кислородом и очищается самостоятельно. Так будет продолжаться недолго. С таким ведением хозяйства за несколько лет эти реки могут превратиться в канализационный коллектор.

К слову, аж глаза выедает. В Киеве жилой дом затапливает фекалиями.

Опубликовано Август, 08 в 14:56



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