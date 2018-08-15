Курс доллара стремительно растет: причина и когда остановится девальвация гривны

Гривна продолжает стремительно падать. За месяц зеленый подорожал более чем на гривну. За последние сутки на 10 копеек.

Похоже, заложенный в госбюджете курс 30 гривен за один зеленый очень скоро может стать реальностью.

В Нацбанке объясняют: во всем виноваты иностранцы, которые выводят за границу дивиденды. Подтолкнули курс вверх и аграрии.Из-за погодных условий они собрали урожай на месяц раньше и начали скупать валюту.

Ситуацию могли бы исправить иностранные инвестиции, но с ними беда. В этом году их в Украину зашло в пять раз меньше, чем в прошлые годы – всего 2 млрд. Спасительного для отечественной экономики транша от МВФ тоже нет. В результате курс растет.

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И продолжают уменьшаться. Ведь чтобы стабилизировать ситуацию, Нацбанк из своих запасов ежедневно продает банкам миллионы долларов. Только за последний месяц 400 млн. Это немного сдерживает, но не останавливает обесценение нацвалюты. И это не временно. Сильнее гривна уже не будет, поэтому традиционная осенняя девальвация стартовала на месяц раньше.

Точных прогнозов относительно курса никто не берется давать. Но специалисты едины в одном – даже если МВФ даст нам транш, до конца года доллар точно будет стоить 30 гривен. А при худших сценариях курс может провалиться еще ниже.

Поэтому пока ажиотажа в обменниках нет – валюта есть, очередей нет.

К слову, могут быть колебания на валютном рынке перед выборами в Украине 2019 года.

Опубликовано Август, 15 в 22:06



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