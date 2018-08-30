Доллар подорожал – цены в обменниках
Гривну продолжает лихорадить. Утром доллар на межбанке подорожал еще на 10 копеек. С начала недели он прибавил в цене уже более 30 копеек.
В обменниках сейчас по 28.40.
В НБУ объясняют, такая ситуация возникла, потому что бизнесу возместили НДС – почти 7 миллиардов гривен. Экспортеры, которые получили много гривен, не торопятся сдавать свою валютную выручку.
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Большую роль играет психологический фактор. НБУ пытается утолить спрос. С начала месяца он уже продал более 400 миллионов долларов из золотовалютных резервов.
К слову, в Украине вырастут цены на электронику и бытовую технику.
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