Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы / Доллар подорожал - цены в обменниках/

Доллар подорожал – цены в обменниках

Гривну продолжает лихорадить. Утром доллар на межбанке подорожал еще на 10 копеек. С начала недели он прибавил в цене уже более 30 копеек.

В обменниках сейчас по 28.40.

В НБУ объясняют, такая ситуация возникла, потому что бизнесу возместили НДС – почти 7 миллиардов гривен. Экспортеры, которые получили много гривен, не торопятся сдавать свою валютную выручку.

Смотрите: Почему дешевеет гривна и прогноз курса доллара на осень

Большую роль играет психологический фактор. НБУ пытается утолить спрос. С начала месяца он уже продал более 400 миллионов долларов из золотовалютных резервов.

К слову, в Украине вырастут цены на электронику и бытовую технику.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Украине вырастут цены на электронику и бытовую технику
Долар
Курс доллара на межбанке превысил 28 грн
Почему падает гривна – Нацбанк дал объяснение
МВФ не поможет: эксперты дали прогноз курса доллара
Курс доллара стремительно растет: причина и когда остановится девальвация гривны
Как мировой рост курса доллара ударит по гривне
Курс доллара заштормит перед выборами 2019 – НБУ
Кризис в Турции: туры не подешевеют, но шопинг – выгодный

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка