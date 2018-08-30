Доллар подорожал – цены в обменниках

Гривну продолжает лихорадить. Утром доллар на межбанке подорожал еще на 10 копеек. С начала недели он прибавил в цене уже более 30 копеек.

В обменниках сейчас по 28.40.

В НБУ объясняют, такая ситуация возникла, потому что бизнесу возместили НДС – почти 7 миллиардов гривен. Экспортеры, которые получили много гривен, не торопятся сдавать свою валютную выручку.

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Большую роль играет психологический фактор. НБУ пытается утолить спрос. С начала месяца он уже продал более 400 миллионов долларов из золотовалютных резервов.

К слову, в Украине вырастут цены на электронику и бытовую технику.

Опубликовано Август, 30 в 14:02



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