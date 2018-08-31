Курс выживания и спецподготовка: в Украине выпустили КОРДовцев

В Киевской области сегодня состоялся очередной выпуск спецназовцев Корпуса Оперативно-Внезапной Действия (КОРД). 26 бойцов, которые прошли специальную подготовку, будут служить в 10 областях. Также кордовцы получили и 11 новых автомобилей от американских партнеров.

Кроме физической и психологической подготовки и 5-суточного курса выживания, полицейские которые решили стать спецназовцами, изучали законодательство, тактику проведения спецопераций, медицину. Вместе с украинскими инструкторами их натаскивали и американские.

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Сертификаты о прохождении обучения и зачисления в КОРД вместе с главой МВД спецназовцам вручала и посол США в Украине Мари Йованович. Во время церемонии она заявила, что Украина достигла впечатляющего прогресса в реформировании правоохранительных сектора.

Сейчас подразделения корда есть в каждой области, но набор рекрутов не прекращается. За 3 года из 7000 кандидатов пригласили более 500 полицейских. Работа спецназовцев опасная и крайне тяжелая, поэтому и государство заботиться о них должно особенно, считает министр внутренних дел Арсен Аваков.

Ранее Факты ICTV сообщали, что Украина построит новые базы для спецназовцев

Опубликовано Август, 31 в 17:31



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