Квадроциклы, рафтинг и зиплайны: как отдохнуть в Карпатах и цены
Для пешеходного туризма – Карпаты идеальное место. И почтенный возраст активному отдыху не помеха.
Впечатлений будет на миллион, а вот по кошельку такой отдых сильно не ударит. Просто гулять – это абсолютно бесплатно. А вот для многодневных переходов лучше брать гида. Стоимость – от тысячи гривен до 3. В зависимости от продолжительности и сложности маршрута.
Для тех, кто не желает подниматься пешком – горные бездорожья можно преодолеть на квадроцикле. Стоимость – 800 грн/час. Или на джипе, за час надо выложить – 900 грн/час.
Преодолеть маршрут можно и воздухом. Развлечение стоит 140 гривен. А ощущения невероятные.
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А для самых отчаянных – рафтинг на Верховинщине.
Покорить горные потоки пытаются туристы из Латвии. Для них такой круиз – настоящий экстрим. Протяженность спуска 10 километров. Стоимость 400 гривен с человека.
Уникальные деревянные церкви, альпин-парки, прокаты велосипедов и спортивного снаряжения для всех активностей, замки, которые еще не успела стереть с лица земли история, интересные музеи, много природы, свежего воздуха и горных потоков – это отдых для души, и все это в Карпатах.
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