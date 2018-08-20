Квест “добеги до туалета”. Почему в Киеве и Львове не хватает общественных уборных

Три миллиона туристов посещают Львов ежегодно. Изучают старинную архитектуру, гуляют парками, пьют кофе и дегустируют местную пищу. А вот беспроблемно сходить в туалет не могут. Потому что их здесь почти нет.

Сейчас в городе работает всего 5 коммунальных уборных. Все остальные заброшены и превратились в свалки. И это заставляет людей бегать к деревьям и во дворы. В жаркую погоду из-за этого вокруг страшная вонь.

Местные власти не особенно переживают. Мол, нет жалоб от людей – нет и проблемы. И приглашают в свой туалет.

В столице за последние два года количество коммунальных туалетов сократили вдвое. На весь трехмиллионный мегаполис их 150. Поэтому время поиски туалета – это настоящий квест. Особенно в центре Киева. Хотя согласно строительным нормам на тысячу населения должна быть одна туалетная кабинка. А в центре ежедневно гуляют десятки тысяч человек.

А вот качеством услуг столичные туалеты отличаются от львовских. Здесь и убраны помещения, и есть элементарное – туалетная бумага и вода.

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За такой комфорт надо заплатить 4 гривны. И таких пока единицы. Зато бесплатные клозеты – можно найти на запах. К примеру, возле Киево-Печерской лавры.

Но самое интересное, за соблюдением любых санитарных норм в общественных туалетах в стране никто не следит. Советские нормы отменены, а новые еще не написали. Большую часть всех городских уборных контролирует Киев-фод-Фонд.

Правда, сейчас коммунальщики надеются на так называемую туалетную реформу. Когда каждый район будет отвечать за туалет на своей территории. Но все это пока на бумаге. И пока чиновники думают над этим вопросом, иностранцам и нашим землякам и дальше придется подмачивать репутацию, где удастся. К туалету добежать успевают не все.

К слову, куда руки суешь? Супрун рассказала об опасности в общественном туалете.

Опубликовано Август, 20 в 12:28



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