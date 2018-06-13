Киев 1892. Первый трамвай в Восточной Европе!
13 июня 1892 в Киеве началось движение первого в Российской империи электрического трамвая.
Билет стоил 5 копеек.
Трамвай оказался сверхприбыльным и окупился уже через год.
Маршрут длиной 1,5 км пролегал от Царской площади до Нижней площади (теперь площади Европейская и Почтовая).
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На следующий день газета Киевлянин сообщала: Вагоны переполнены публикой. Кстати, многие пассажиры ездят по несколько раз вверх и вниз, интересуясь этой важной для Киева новостью.
К слову, ранее Факты ICTV писали о том, как Борщаговка остановилась на полгода из-за ремонта трамвайных путей.
2018-06-13Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.