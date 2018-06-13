Киев 1892. Первый трамвай в Восточной Европе!

13 июня 1892 в Киеве началось движение первого в Российской империи электрического трамвая.

Билет стоил 5 копеек.

Трамвай оказался сверхприбыльным и окупился уже через год.

Маршрут длиной 1,5 км пролегал от Царской площади до Нижней площади (теперь площади Европейская и Почтовая).

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На следующий день газета Киевлянин сообщала: Вагоны переполнены публикой. Кстати, многие пассажиры ездят по несколько раз вверх и вниз, интересуясь этой важной для Киева новостью.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, как Борщаговка остановилась на полгода из-за ремонта трамвайных путей.

Опубликовано Июнь, 13 в 7:00



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