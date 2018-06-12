Факты / Видео / Украина / Киев на грани экологической катастрофы - Днепр могут затопить нечистоты/

Киев на грани экологической катастрофы – Днепр могут затопить нечистоты

Киев под угрозой масштабной экологической катастрофы вот уже несколько лет. В любой момент могут прорвать дамбы, которые держат поля с Бортнической станции аэрации и тонны нечистот пойдут в грунтовые воды и в Днепр.

Кроме этого стоит еще и постоянный запах, который должны терпеть жители района.

О реконструкции самой станции в Киеве говорят уже больше десяти лет. Но чтобы это сделать надо несколько сотен миллиардов гривен. И уже традиционно у государства на такие проекты средств нет. Зато количество нечистот ежедневно в Киеве увеличивается, угроза тоже не исчезает.

Смотрите: Ядовитый борщевик: что это за растение и чем опасно

Ежедневно на Бортническую станцию ​​аэрации сбегается миллион тонн нечистот. Иловые поля переполнены.

К слову, ранее Факты ICTV писали о профессии крановщик в Украине: что самое сложное, какая зарплата и где учат.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Пробег под каштанами 2018: как 13 тыс. участников спасали сердца детей
Пробег под каштанами 2018: Бегу ради маленьких сердец
День Киева: как менялась столица за последние десятилетия
Убийственные и опасные для жизни: три общежития Киева, которые убивают людей
Самая большая библиотека страны – Вернадского: почему теряет читателей и работников
лч
В 30 раз дороже! Цены на жилье в Киеве на период финала Лиги чемпионов
Кругосветное путешествие в Киеве – выставка тюльпанов на Певческом поле
Руины и странные новостройки. Что произошло с Андреевским спуском

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка