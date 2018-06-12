Киев на грани экологической катастрофы – Днепр могут затопить нечистоты

Киев под угрозой масштабной экологической катастрофы вот уже несколько лет. В любой момент могут прорвать дамбы, которые держат поля с Бортнической станции аэрации и тонны нечистот пойдут в грунтовые воды и в Днепр.

Кроме этого стоит еще и постоянный запах, который должны терпеть жители района.

О реконструкции самой станции в Киеве говорят уже больше десяти лет. Но чтобы это сделать надо несколько сотен миллиардов гривен. И уже традиционно у государства на такие проекты средств нет. Зато количество нечистот ежедневно в Киеве увеличивается, угроза тоже не исчезает.

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Ежедневно на Бортническую станцию ​​аэрации сбегается миллион тонн нечистот. Иловые поля переполнены.

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Опубликовано Июнь, 12 в 17:25



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