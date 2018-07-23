Киев и Львов под водой: почему каждый ливень превращает города в Венецию
Киев сегодня превратился в настоящую Венецию. Внезапный ливень парализовал один из районов столицы. Тонули автомобили, троллейбусы и трамваи.
Киевляне ринулись массово снимать ненастье и выкладывать в соцсети. Не менее досталось и Львову.
Водное поло среди автомобилей – иронично прозвали нынешний столичный потоп пользователи соцсетей. Внезапный и мощный ливень затопил проезжую часть под эстакадой на станции метро Левобережная. Как писали очевидцы, там образовались заторы, а автомобили просто тонули в воде.
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Через огромные лужи на дорогах транспорт буквально плыл по улицам. Киевляне сняли, как вода просочилась в салон одного из автобусов сквозь щели в закрытых дверях.
В реки превратились улицы и во Львове – здесь тоже прошел обильный ливень. В одном из спальных районов мутные потоки залили трамвайные пути. В центре стоки не справились, и посреди дороги образовалось озеро.
К слову, на эту неделю синоптики прогнозируют дождливую погоду в Украине с высокими температурами по всей территории.