Киевские медики провели уникальную операцию недоношенному младенцу
Уникальную операцию провели в столичном институте сердца. Хирурги спасли жизнь недоношенных младенцев – весом килограмм триста граммов.
У малыша обнаружили порок сердца – и никто в Украине не брался оперировать.
Смотрите: Синяки, укусы и царапины – 7-летняя девочка из приюта рассказала об избиении
Говорили, это невозможно, потому что все крошечное.
Но команда Тодурова взялась за это практически ювелирное дело. Теперь обреченный малыш – будет жить как все обычные дети.
К слову, французы спасли мальчика в Черкасской области.
2018-08-10Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.