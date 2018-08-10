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Киевские медики провели уникальную операцию недоношенному младенцу

Уникальную операцию провели в столичном институте сердца. Хирурги спасли жизнь недоношенных младенцев – весом килограмм триста граммов.

У малыша обнаружили порок сердца – и никто в Украине не брался оперировать.

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Говорили, это невозможно, потому что все крошечное.

Но команда Тодурова взялась за это практически ювелирное дело. Теперь обреченный малыш – будет жить как все обычные дети.

К слову, французы спасли мальчика в Черкасской области.

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