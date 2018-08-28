Киевские застройщики приняли московские методы. Как уничтожают памятки истории Украины

100-летние дома в позорном состоянии. Более того их специально разрушают и жгут, чтобы завладеть лакомыми кусками земли в центре. Иностранные архитекторы и историки в шоке от того, как Украина не ценит своего героического прошлого.

Дома, где творилась история Украины – разрушаются на глазах. Немецкий журналист, которого случайно встречаем на улице, откровенно не понимает такого отношения украинцев к истории.

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К сожалению, киевские застройщики переняли московские методы – жгут памятки архитектуры, чтобы их уничтожить и строить свои проекты.

К слову, в подтоплениях Львова от обильных дождей, виновата активная застройка – город действительно превращается, как многие города в Украине, в мегаполис из бетона и воде не хватает земли.

Опубликовано Август, 28 в 11:08



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