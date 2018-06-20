Киевский аэродром Чайка хотят застроить

Центральный аэроклуб Киева существует с 1936 года. Сейчас постоянно тренируются 10 летчиков, с полсотни планеристов и более 100 парашютистов. Но последний месяц здесь туго – все боятся, что Чайку начнут застраивать.

Ведь земли много, стоит она дорого, до Киева меньше 10 км. Все из-за внезапных проверок, которые начало Общество содействия обороне Украины. Ему принадлежит аэроклуб. Директора уже временно отстранили.

Директор аэроклуба Василий Русняк не сомневается, цель проверок – не только снять его с должности руководителя, но и довести клуб до банкротства, а потом отдать земли под застройку.

Смотрите: О течественная малая авиация: как изготавливают и цена сверхлегких самолетов

В обществе содействия обороне Украины уверяют, аэроклуб не будут уничтожать, а землю продавать, но претензии к директору есть. Мол, за 5 лет здесь не было инвентаризации, нет финансово-экономических отчетов.

Даже нашли задолженность по зарплате и почти 140 тыс грн. Ежегодный аудит проводится во всех 15-ти аэроклубах Украины, принадлежащих обществу, кроме Чайки.

В то же время, спортсмены волнуются, пока продолжаются проверки и споры, “под шумок”, застройщики таки получат лакомый кусок на земле аэродрома.

К слову, Шахтер перекрасил самолет в клубные цвета.

Опубликовано Июнь, 20 в 20:32



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.