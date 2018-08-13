Киевское общежитие с фильмов ужасов: со стен растут деревья и везде грибок

На нечеловеческие условия жизни сетуют жители бывшего общежития в столице.

Люди вынуждены мыться в тазиках, дышать грибком и ежеминутно оглядываться, не упадет на них кусок старой водопроводной трубы – такое случалось не раз.

Стены, поросшие деревьями, жильцы дома называют зимним садом, ведь в холодное время года там прорастали даже мальвы. Вот только красоты не было – это больше напоминает фильм ужасов.

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В документах одинаковые комнаты имеют потолки разной высоты, а еще – за вымышленные метры. Люди платят даже за несуществующие балконы.

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Опубликовано Август, 13 в 11:00



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