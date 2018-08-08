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Лаванда, звукоизоляция и ночная маска: капсулы сна на улицах Лондона

Лучше заплатить за сон, чем за порцию кофе – так считают исследователи в Британии.

И прямо в центре Лондона поставили контейнеры для отдыха. Здесь кровати, маски для глаз и аромат лаванды.

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Но главное – хорошая звукоизоляция. За такой сервис – 23 доллара в час. Предложение уже популярно среди путешественников и молодых мам, которые вышли из декрета, но не досыпают ночей.

Такие комнаты планируют разместить рядом с вокзалами, университетами и с большинством бизнес-центров. Ученые убеждены, что контейнеры для сна – просто необходимость современного Лондона и всех мегаполисов.

К слову, купить вещи онлайн и не прогадать с размером – новый гаджет.

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