Leopolis Jazz Fest во Львове: кто выступает и какой сюрприз ждет посетителей

5 дней и 170 музыкантов из 17 стран мира. Во Львове стартовал фестиваль любителей музыки свободных – Leopolis Jazz Fest. Город Льва уже восьмой раз становится сердцем знаменитых мотивов. Ведь 3 сцены объединяют как украинских, так и зарубежных джазовых исполнителей. Для поклонников подготовили авторские мастер-классы и кинопоказы. А в первый день открытия со сцены, на площади Рынок уже прозвучали первые джазовые нотки.

Всего два инструмента, но сколько прекрасных звуков. В руках французского дуэта Пейрано и Паризьен аккордеон и саксофон рождают удивительные мелодии. От ребят невозможно оторвать взгляда. Зато сами музыканты играют с закрытыми глазами, и даже босиком.

Джазмены не только выступают на сцене, но и делятся со всеми желающими искусством создания музыки на мастер-классах. К примеру, американский джаз-гитарист, обладатель Грэмми – Ли Ритенур собрал целый зал слушателей. Рассказывал и о инструментах, и о технике, и самое главное – учил, как найти собственный стиль в музыке.

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Наполнять сердце джазом во Львове можно не только у сцен. Музыка свободных здесь катится даже на колесах.

В течение пяти дней во Львове будут джазовать на трех сценах. Мировые иностранные звезды будут выступать вместе с Львовским оркестром.

Уже вечером сцену имени Эдди Рознера заполонил тенор американского саксофониста Чарльза Ллойда вместе с ансамблем The Marvels. Чарльз уже более полувека создает джазовую историю. Послушать его приехали люди и из Украины и из-за рубежа.

Музыкант не только задает жару на саксофоне, но и на флейте. Ему 80 лет, но исполнитель не пропускает шанс выступить на джем-сейшенах и фестивалях, и вызвал на фесте фурор.

А сегодняшним подарком на главной сцене станет выступление десятикратного обладателя Грэмми – композитора Дэйва Грусина. На площади Рынок для гостей споет Onuka. На эту сцену вход бесплатный.

К слову, мировые звезды оперы на Софийской площади – концерт классической музыки в Киеве.

Опубликовано Июнь, 28 в 14:51



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