Leopolis Jazz Fest во Львове: какие известные исполнители выступают

Новая сцена возле дворца Потоцких. И первые, кто здесь выступают – Брия Блессинг с проектом Шоколад. Исполнители дали свежее, новое дыхание песням Ивасюка. Создали современную аранжировку.

В такой свободной атмосфере сверкают не только клавиши саксофонов, но и счастливые глаза счастливых фанов.

Хватало драйва и в сердце Львова – на площади Рынок. Первым зажег публику швейцарец Дэйв Феусти.

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Но больше всего ждали во Львове Онуку. И хотя группа вовсе не джазовая, однако фанов этномузыки собралось немало.

Ну и как же без звезд с мировым именем на главной сцене? Ли Ритенур обладатель Грэмми играет в ансамбле вместе со своим сыном – барабанщиком Уэстом.

А возглавил это джазовое действо – десятикратный обладатель Грэмми – Дейв Грусин. Он не только фантастический пианист, но и композитор. За свою музыку к фильмам был награжден Оскаром.

Впереди еще два дня международного джазового фестиваля. Поэтому не упустите возможности послушать своих кумиров.

К слову, что посмотреть в кино: боевик Сикарио, комедия Ты квач и Лето.

Опубликовано Июнь, 29 в 19:30



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