Лептоспироз и кишечная палочка: как не подхватить инфекцию на пляже

Запрет на купание. По всей Украине закрывают пляжи – в воде нашли опасную кишечную инфекцию. Но даже несмотря на то, что на большинстве пляжей установили предупредительные отметки – люди все равно идут в воду.

Жертвовать купанием в жаркий летний день готовы не все.

Однако все 13 пляжей Киева коммунальное предприятие Плесо назвал опасными.

Желтый флажок означает, что купаться на этом пляже не желательно. Врачи говорят, что даже ходить босиком по песку может быть опасно. Однако, люди не прислушиваются к этим советам, в воду заходят и взрослые и дети.

После дождей в воду может попасть целый букет опасных бактерий, в частности на киевских пляжах можно подхватить лептоспироз. Это смертельно опасная инфекция.

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Сразу 11 пляжей попали в черный список Винницкой области. В воде кишечная палочка. Еще один фактор – загрязненность прибрежной полосы. Здесь повсюду таблички о запрете купания.

Непригодна для купания и вода в Луцке. Специалисты зафиксировали превышение нормы кишечной палочки в воде в полтора раза. Поэтому не советуют лучанам купаться в Стире. Правда, никаких предупредительных знаков здесь нет.

Чтобы не подхватить опасные болезни, врачи советуют придерживаться элементарных правил – не глотать воду, принимать душ сразу после купания. В реках, где есть течение и вода быстро обновляется, инфекция долго не задержится. А вот озер и прудов лучше избегать. На следующей неделе специалисты должны провести повторные анализы украинских водоемов.

К слову, в Киеве запретили купаться на всех пляжах.

Опубликовано Июль, 14 в 16:01



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