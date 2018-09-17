Лидеры в мире: Украина экспортирует 60% подсолнечного масла планеты

В Украине в разгаре жатва подсолнечника. На полях в полную кипит работа. Из шести миллионов засеянных гектаров уже собрали треть. Урожай радует – говорят аграрии, главное чтобы дожди не помешали все собрать.

Через высокую рентабельность цветами солнца в этом году засеяно более 6 млн. гектаров. Собрать планируют рекордные более 13 млн. тонн семян. Это на миллион больше чем в прошлом году. Способствовала погода.

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Если в середине девяностых 95 процентов собранного урожая вывозили семенами. То после введения пошлины на экспорт семян, масложировая отрасль не просто ожила. Мы стали лидером в мире. 60 процентов экспорта масла на планете из Украины.

Ежегодно в Украине производят более 6 млн. тонн масла. А потребляем мы всего полмиллиона. Поэтому практически все – продаем за границу. За прошлый сезон экспорт вырос на треть, в этом году увеличится еще минимум на 10% и это означает, что и производители, и переработчики больше заработают, при том масло для украинцев не подорожает.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, чем опасно подсолнечное масло

Опубликовано Сентябрь, 17 в 19:02



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