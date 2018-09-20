Больница из фильма ужасов. На Закарпатье людей лечат в грибке и антисанитарии

На Закарпатье инфекционное отделение Хустской районной больницы напоминает фильм ужасов. Здесь повсюду плесень, грязь и антисанитария. Снаружи стены разрушаются, внутри – покрытые грибком. Тумбочки в палатах старые и потрескавшиеся. Металлические кровати и трубы – заржавели. Матрасы разваливаются на куски. И медикам, и пациентам находиться здесь опасно для здоровья. Зданию сорок лет. На его ремонт постоянно не хватает денег, оправдывается руководство больницы.

Кровлю заменили два года назад. Для этого выделили 800 тыс. грн. Но ситуацию это не спасло. На кроватях до сих пор старые порванные матрасы, ужасное белье.

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Главный врач оправдывается – бюджет районной больницы – 62 млн. грн. в год. 90% из этих денег идет на зарплату и электроэнергию. На содержание медицинских корпусов ресурсов не хватает. Больница погрязла в долгах.

Здесь 25 помещений, в палатах 30 коек для детей и взрослых. Врачи признаются – сами часто болеют. И признают: принимать пациентов в такой антисанитарии нельзя. Но это инфекционное отделение единственное на весь район. Обратиться больным больше некуда.

К слову, в Николаевской области 160 учеников школы вместо классов будут учиться в бывшей мастерской.

Опубликовано Сентябрь, 20 в 12:19



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