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Лечит стресс и продлевает жизнь – уникальная украинская разработка

Много наших изобретений и стартапов уже покоряют мир. Одни из последних новинок – часы, которые помогут справиться со стрессом и подскажут, что делать, чтобы не выгореть на работе.

Гаджет измеряет эмоциональное и физическое состояние человека. Фиксирует качество и количество сна, пройденные за день шаги, сердечную активность, давление и пульс. Часы покажет, когда стоит отложить дела и отдохнуть.

Проекты команды ранее финансировал Стэндфордский университет.

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В случае стресса изменяется химический состав кожи и частота пульса. Все показатели поступают на мобильный телефон автоматически. В базе 300 полезных советов для снижения кортизола – гормона стресса. Рекомендации разработаны врачами и зависят от уровня усталости и образа жизни.

Батарея часов выдерживает до 10 дней активного использования. И полностью заряжается за 2 часа. Кроме того, гаджет водостойкий.

Ранее Факты ICTV писали, чем удивила выставка роботов в Китае.

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