Самолеты, автотрейлеры и ягоды: как украинцы покоряют мир своими изобретениями

Окраины Киева. Именно здесь производят третьи по популярности в мире сверхлегкие самолеты. Работа в цехе кипит безостановочно – так как в десятках стран ждут наших птиц. Здесь – работают с авиационной сталью. Рядом – грунтуют крылья и составляют каркасы. На финише выходят самолетики. По цене авто – от 45 000 евро. Ежегодно по планете разлетается сотня таких «птичек». Больше продают только итальянцы и словенцы.

Удивляет мир и небольшая компания из Херсона. Край – не слишком богат лесными ягодами. Но именно здесь из черники – делают уникальный продукт. В этой пасте нет ни воды, ни сахара, ни консервантов. Весь секрет – в технологии переработки. Чернику тщательно перетирают в специальных машинах. Вместе с кожурой и даже семенами. Без высоких температур, которые убивают все полезное. А благодаря гидроудару.

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Уже больше года мини-квартиры на колесах изготавливают в украинской столице. На 4 квадратах здесь поместили все привычные домашние выгоды. И даже телевизор и магнитола. Здесь не страшен ни холод ни жара – благодаря специальной вентиляции. Кухня в таком кемпере – как в обычной хрущевке. Есть мойка, холодильник, плита … Можно принять даже летний душ. Двое киевских товарищей создавали этот трейлер – как для себя. Поэтому сейчас бизнес, который больше года назад начинался в гараже, разросся до такого просторного стильного цеха. Заказ предприниматели получают со всего мира.

Каждая из этих историй – доказательство того, что экспортировать в ЕС собственный брендированный продукт – может каждый. И с каждым годом все больше украинских компаний покоряют мир – и ценой, и качеством, и нестандартными решениями.

Ранее Факты ICTV сообщали, что Украина сделала качественный шаг к развитию экспорта металлопродукции

Опубликовано Август, 24 в 22:19



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