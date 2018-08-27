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Летающий дом, дракон и супергерои: яркие соревнования парапланеристов в горах

Яркие соревнования состоялись в горах Боливии – свои умения там демонстрировали парапланеристы.

Кроме мастерства они щеголяли также настоящими карнавальными костюмами.

Именно живописность одежды была одним из критериев, по которым оценивали спортсменов. Другие – более привычные – скорость и маневренность.

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Высота полетов достигала 2 тысяч метров. Участие в мероприятии приняли местные лихачи и асы из Аргентины, Бразилии, Перу и Чили.

Всего – полсотни парапланеристов.

К слову, на Львовщине прошел этнофестиваль на честь Ивана Франко.

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