Летающий дом, дракон и супергерои: яркие соревнования парапланеристов в горах
Яркие соревнования состоялись в горах Боливии – свои умения там демонстрировали парапланеристы.
Кроме мастерства они щеголяли также настоящими карнавальными костюмами.
Именно живописность одежды была одним из критериев, по которым оценивали спортсменов. Другие – более привычные – скорость и маневренность.
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Высота полетов достигала 2 тысяч метров. Участие в мероприятии приняли местные лихачи и асы из Аргентины, Бразилии, Перу и Чили.
Всего – полсотни парапланеристов.
К слову, на Львовщине прошел этнофестиваль на честь Ивана Франко.
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2018-08-27
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