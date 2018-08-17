Летают и готовят коктейли: чем удивила выставка роботов в Китае
Весело и в нестандартный способ можно развлечься в эти дни в Пекине: потанцевать, поиграть в баскетбол, угоститься коктейлем – и все это с участием роботов. В Китае проходит уже третья ежегодная выставка роботов. Свои новинки привезли более 300 производителей из разных стран мира.
Один из самых ярких экспонатов выставки – робот-бармен. Его автоматическая рука умеет делать разные движения, необходимые для приготовления высококлассных коктейлей – смешивает, встряхивает, взбалтываемые, а также украшает готовые напитки.
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Любимец посетителей выставки – гуманоид. Это – копия в полный рост звезды китайского баскетбола Яо Миня. Он развлекает людей, играя с ними в мяч.
Есть здесь и робот-оркестр, и много милых игрушек.
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