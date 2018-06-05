Летнее обучение: как дети отдыхают в школьных летних лагерях

Пока выпускники сдают ВНО и пишут государственные аттестации, младшие дети отдыхают в лагерях. Кому не удалось купить путевки в горы или к морю, ходят в школьные лагеря. Только в Киеве таких более двухста. И что интересно, две трети из них языковые. То есть, дети не только отдыхают, но и изучают языки.

Дети танцуют, поют и параллельно учат 3 языка – английский, немецкий и французский. Это обычная киевская школа. Летние занятия здесь называют не лагерем, а курсами, они бесплатные. Продолжаются ежедневно по 2 часа. Оценок не ставят, зато много общаются.

Сейчас здесь обучается 70 детей, с 2 по 7 класс. Курсы настолько популярны, что всех желающих принять так и не смогли.

В соседней школе классический дневной лагерь. Уже утром здесь квесты, конкурсы талантов и викторины. А вечером кружки, причем, самые разнообразные. Обучают жонглированию, шахматам или танцам.

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Лагерь не бесплатный. Три недели в нем стоят чуть более 800 гривен, с трехразовым питанием. Родители настолько довольны, что агитируют даже соседей, но мест нет. 125 мест давно заняты.

Харьков. Школьные лагеря здесь не менее популярны. В одном полтысячи детей, от первоклашек до десятиклассников. Здесь все как в обычном лагере, только без ночевки – именно дети и есть вожатые, устраивают пикники и экскурсии. Они здесь с 8 утра до 2-х часов дня, питаются дважды. Рисуют, плетут браслеты и изготавливают куклы мотанки.

Сейчас школьные лагеря популярны, как никогда. Только в Киеве так отдыхают более 15 тысяч детей. Английский сейчас на пике популярности.

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Опубликовано Июнь, 05 в 17:06



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