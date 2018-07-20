Летние террасы Киева: законные и исчезнут ли с улиц

Киев летом превращается в сплошной Шанхай – стихийная торговля, хаотичная парковка, террасы и МАФы в пешеходных зонах.

Бизнесмены в погоне за деньгами, выставляют столики прямо посреди тротуаров. И хотя власти ежегодно отчитываются об уменьшении незаконных застроек в пешеходных зонах – реальная картина совсем другая – архитектуру столицы многим приходится познавать через дешевые зонты и нехитрые наскоро сколоченные деревянные конструкции.

Похоже, киевлян это не раздражает, в столичной мэрии говорят: жалоб очень мало, а значит – все всех устраивает.

Сейчас в столице более тысячи подобных площадок. Половина из них установлена ​​незаконно.

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Полностью искоренить нарушения, самозахват пешеходных зон не могут. Не хватает человеческих ресурсов. Поэтому в КГГА призывают киевлян тоже не молчать. И жаловаться на недобросовестных рестораторов.

Столичные чиновники радикально действовать не спешат. Мол, от размещения летних террас и МАФов город получает немалые средства. Примерно сотню миллионов гривен. Поэтому киевлянам и гостям города и дальше придется терпеть неудобства и протискиваться между столиками и конструкциями.

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Опубликовано Июль, 20 в 17:13



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