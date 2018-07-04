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Львов нашел место своему мусору: в Самборе запустили сортировочную линию

Как не переделывать, то, по крайней мере, разделять мусор. На Львовщине на мусорном полигоне запустили сортировочную линию. Такая в области уже третья. Через час здесь смогут сортировать до 15 тонн мусора.

Сначала отходы транспортер поднимает в специальный барабан с сеткой. Сквозь нее отсеивается мелкий мусор. Дальше – хлам сортируют вручную.

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Полигон площадью почти 10 гектаров принимает отходы не только с Самборского района, но и из Львова. Ежесуточно сюда доставляют в среднем 30-40 тонн хлама из областного центра. За это общине и обещали обустроить сортировочную линию. Стоимость установки почти 5,5 миллионов гривен.

Ранее Факты ICTV писали о домашней станции по переработке мусора за $5 тысяч.

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