Рыцарские бои на Волыни: Луцк принимал средневековые соревнования
Луцкий замок – снова поле боя для рыцарей. Сотня средневековых воинов со всей Украины борются за звание сильнейшего и шанс защищать честь Украины на международных соревнованиях.
Увлекательные бои сильных рыцарей не оставили безразличными ни одного из посетителей. А примерить рыцарские доспехи и попробовать свои силы в поединке могли даже дети. Для них обустроили специальные зоны.
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В этом рыцарском турнире участники конкурируют за место в сборной Украины. Чтобы потом попасть на чемпионат мира – который будет принимать наша страна в следующем мае.
К слову, Факты ICTV сообщали, что в старинном замке Сумщины произошло массовое побоище рыцарей
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