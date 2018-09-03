Рыцарские бои на Волыни: Луцк принимал средневековые соревнования

Луцкий замок – снова поле боя для рыцарей. Сотня средневековых воинов со всей Украины борются за звание сильнейшего и шанс защищать честь Украины на международных соревнованиях.

Увлекательные бои сильных рыцарей не оставили безразличными ни одного из посетителей. А примерить рыцарские доспехи и попробовать свои силы в поединке могли даже дети. Для них обустроили специальные зоны.

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В этом рыцарском турнире участники конкурируют за место в сборной Украины. Чтобы потом попасть на чемпионат мира – который будет принимать наша страна в следующем мае.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в старинном замке Сумщины произошло массовое побоище рыцарей

Опубликовано Сентябрь, 03 в 10:38



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