Рыцарский турнир в Николаеве: удары со всей силы и никакого сожаления к женщинам

Настоящий рыцарский турнир состоялся в эти выходные в Николаеве.

На фестиваль Кубок Ольвии приехали более 60 рыцарей из разных городов Украины и Молдовы. 25-килограммовые доспехи, мечи и щиты.

Бой в тяжелых металлических доспехах с мечами – это не только театральное действо для зрителей. Это соревнования. Два года – исторические средневековые бои – официальный вид спорта.

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Организаторы фестиваля – николаевские ценители средневековых рыцарских турниров.

На соревнованиях рыцарей все по-настоящему: полный контакт, удары со всей силы. Разве что не льется кровь. Мечи не острые, но металлические. Поэтому, синяки, ушибы и переломы – обычное дело. Не жалеют и женщин-рыцарей.

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Опубликовано Июнь, 05 в 13:43



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