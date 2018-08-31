Людей продали вместе с общежитием! Кто виноват и чего боятся жители

Хотя изначально открытие уголовного производства Соломенским управлением полиции по факту мошенничества и подделки документов прошло более 2,5 месяца. Жители двух общежитий возмущены бездействием правоохранителей.

Их помещения продали по сомнительным схемам и без согласия самих людей. Новый владелец сначала угрожал жителям огромными долгами и даже выселением, сейчас пытается договориться.

Каким образом господину Попову удалось купить два общежития как нежилые, вместе с прописанными в них людьми – до сих пор загадка.

Между тем адвокаты 67-ми обманутых людей сами нашли того, кто перевел два жилые объекта в нежилые. Государственный регистратор КП Добробут – Донской Ярослав Сергеевич. Зарегистрировано оно в селе Литвиновка – за 50 км от Киева.

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Филиал в Киеве на Коцюбинского 4б был, но давно.

Как оказалось ходатайство в суд о доступе к необходимым документам передали только тогда, когда Факты обратились с просьбой прокомментировать расследование.

Между тем адвокаты говорят – распутать историю с продажей общежитий легко – необходимо получить документы у государственного регистратора и частного нотариуса, кто и как продал помещение с людьми.

Между тем жители боятся, что могут окончательно потерять свои законные метры и обещают бороться до конца.

К слову, черные схемы в Киеве: общежитие продали вместе с людьми.

Опубликовано Август, 31 в 20:51



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