Люди не хотят уезжать из села: как удачно объединилась община Черкасской области

Детские площадки, с нуля создана местная пожарная охрана, где работают добровольцы, собственное производство и амбициозные планы капитально отремонтировать дорогу и провести сельский водопровод. Это все о Бузивской объединенной общине на Черкасщине, где живет почти 3 тыс. населения. Два села решили свести хозяйство вместе год назад.

Община позаботилась и о собственной безопасности. Создает свою местную пожарную команду. Со временем здесь создадут соответствующий центр – с амбулаторией и кабинетом полицейского. Всего будет работать 24 человека.

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Пожарными здесь работают крестьяне-добровольцы. Собираются по первому звонку. Уже четыре раза тушили огонь на местной свалке.

Наибольшие проблемы общества – дороги и водопровод в Бузовке. Их и взялись первыми решать, объясняет председатель ОТГ.

Сейчас начали строительство сельского водопровода, и дальше ремонтируют дороги.

К слову, зарплата доярки 20 тыс. грн и ровные дороги: как живет община Черкасской области.

Опубликовано Сентябрь, 19 в 11:51



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