Люди теряют сознание. Как правильно спасаться от жары и грязного воздуха

Дышать нечем – погодные условия закрыли Киев как консервную банку. Уровень загрязнения воздуха местами превышает норму в 6 раз – сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Особенно опасно дышать в районах площадей Бессарабской и Демеевской, Оболонского проспекта, улицы Довженко и проспекта Победы – там вредные вещества зашкаливают, речь идет о диоксид азотах и формальдегидах.

Киевляне признаются, изменения на себе почувствовали. В основном рассказывают о сонливости, головокружение и плохом сне.

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Спасаться здоровым образом жизни советуют врачи. От вредного смога можно убежать в парки, лес и к озерам. Если такой возможности нет – по крайней мере меньше ходить у оживленных дорог.

К слову, чем в Украине обрабатывают урожаи, что это убивает людей и экологию.

Опубликовано Август, 02 в 13:54



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