Почти половина рынка. Почему российская гречка вытесняет в магазинах украинскую
Украина может остаться без собственной гречки. Наш продукт вытесняет более дешевый – российский! И хотя со страной-агрессором мы официально не торгуем, россияне умудряются через Казахстан заполнить гречкой наш рынок практически наполовину.
В отечественных фермеров буквально опускаются руки – сеять гречку совсем не выгодно, поэтому сейчас ее на полях меньше за все время независимости.
Поэтому единственный выход – ввести пошлину на импортную крупу, иначе мы останемся без собственной гречки, а это спровоцирует и дефицит и резкий скачок цен, от того проигрывает и производитель, и потребитель, а выигрывает только страна агрессор.
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К слову, Факты ICTV сообщали, что в Минагрополитики дали комментарий о подорожании гречкиПодписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!