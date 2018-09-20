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Почти половина рынка. Почему российская гречка вытесняет в магазинах украинскую

Украина может остаться без собственной гречки. Наш продукт вытесняет более дешевый – российский! И хотя со страной-агрессором мы официально не торгуем, россияне умудряются через Казахстан заполнить гречкой наш рынок практически наполовину.

В отечественных фермеров буквально опускаются руки – сеять гречку совсем не выгодно, поэтому сейчас ее на полях меньше за все время независимости.

Поэтому единственный выход – ввести пошлину на импортную крупу, иначе мы останемся без собственной гречки, а это спровоцирует и дефицит и резкий скачок цен, от того проигрывает и производитель, и потребитель, а выигрывает только страна агрессор.

Читайте: Гречка, чорний піар і харизма: як політики впливають на наш вибір

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Минагрополитики дали комментарий о подорожании гречки

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