Летний отпуск 2018: где и за сколько отдыхают нардепы

Уже несколько недель как народные избранники ушли в отпуск. Но на популярные Мальдивы, Сардинию или Сейшелы, как заверили наших журналистов политики, они этим летом не поедут.

Во-первых, дорого, а во-вторых, надо декларировать все расходы. Поэтому, говорят, выбрали более дешевые курорты.

Но на самом ли деле это так? Проверим осенью. Ну а пока расскажем: кто и куда планировал ехать на отдых и сколько денег обещал на него потратить.

На моря и острова, в горы и в экскурсионные туры по Европе. Этим летом народные избранники не стали изменять своим традициям, выбирая отдых.

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Вот к примеру, Дмитрий Добродомов отправляется в экзотический Тунис. И даже рассказал сколько денег планирует там потратить.

Столько же рассчитывает оставить на морском побережье Турции или Египта и депутат Леонид Козаченко.

В то же время наибольшим спросом среди политиков пользуются горные курорты, где и минеральной водички можно попить, что любит Виктор Чумак.

И на квадроцикле погонять по склонам, как запланировал себе Владимир Парасюк. Или просто пожить в палатке, как собирается Игорь Гринев.

Как выяснилось, увлекаются во время отпуска нардепы даже походами в музеи.

В целом же большинство политиков нам чуть ли не божились: если и отдыхать, то только в Украине.

Мустафа Найем традиционно поедет в Ужгород. А вот парламентского поэта и композитора Евгения Рыбчинского и Киев вполне устраивает.

Что ж, кто куда ездил и на каких курортах отдыхал – узнаем по загару, когда нардепы выйдут из отпуска.

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Опубликовано Июль, 29 в 21:25



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