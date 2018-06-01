Дети с недетскими проблемами: как в Украине помогают детям в приютах

В Украине много малышей сталкивается с недетскими проблемами: насилие, голод и абсолютное одиночество. Факты ICTV побывали в приюте, где помогают обездоленным детям.

Более 10 лет он работает только на средства благотворителей, без всякой поддержки государства. Сейчас Украинская биржа благотворительности устроила здесь настоящий праздник для детей и параллельно собирала средства – чтобы Центр мог продолжать возвращать детям их детство.

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В Центре живет 33 воспитанника. От 3 до 15 лет. Хотели бы принять больше, но не хватает мощностей, признаются в Фонде.

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Опубликовано Июнь, 01 в 21:53



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