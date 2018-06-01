Факты / Видео / Украина / Дети с недетскими проблемами: как в Украине помогают детям в приютах/

Дети с недетскими проблемами: как в Украине помогают детям в приютах

В Украине много малышей сталкивается с недетскими проблемами: насилие, голод и абсолютное одиночество. Факты ICTV побывали в приюте, где помогают обездоленным детям.

Более 10 лет он работает только на средства благотворителей, без всякой поддержки государства. Сейчас Украинская биржа благотворительности устроила здесь настоящий праздник для детей и параллельно собирала средства – чтобы Центр мог продолжать возвращать детям их детство.

Смотрите: Что вижу во сне, то и рисую: 11-летний художник покоряет Европу

В Центре живет 33 воспитанника. От 3 до 15 лет. Хотели бы принять больше, но не хватает мощностей, признаются в Фонде.

К слову, как правительство Португалии заботится о беженцах.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Что вижу во сне, то и рисую: 11-летний художник покоряет Европу
Сезон регат в Киеве: как 9-летние спортсмены соревновались с ветром
Какими будут школы Украины: компьютеризированное лего и современные кабинеты
Летний заработок школьников: где найти работу и не быть обманутым
В США детям с 10 лет раздали настоящие ружья. Зачем это нужно
Медсестра продолжает работать. Что с ребенком, которому в Днепре дали дезинфицирующее средство
Отказ от ребенка: куда обращаться и как оформить
Не будет села! На Донбассе в Александро-Шультино закрывают единственную школу

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка