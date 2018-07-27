Рисунки предков и места силы – скалы Довбуша на Прикарпатье
Рисунки предков и места силы. На Прикарпатье есть уникальные, и даже таинственные скалы, которым более миллиона лет.
Благодаря красивой природе это место называют украинской Швейцарией. Здесь радушно встретят, вкусно накормят, впрочем, гору незаслуженно обходят туристы – прежде всего из-за ужасных дорог.
Это скалы Довбуша. Им миллионы лет, их не зря называют местом силы. Они видели расцвет человечества и гибель цивилизаций. Помнят доисторических людей, когда-то эти мощные камни были крепостью, скальным монастырем, укреплением повстанцев. Это место захватывает историей и очаровывает природой.
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А еще здесь вкусно накормят. Сытный карпатский обед стоит максимум 100 гривен.
Всего за 100 гривен предложат сон на ульях, баня или купание в чане – стоить полтысячи гривен. В озере можно порыбачить – пойманную форель приготовят на обед. Проживание в номере – 250-400 гривен.
Ранее Факты ICTV писали о мосте смерти на Прикарпатье, который трещит по швам.