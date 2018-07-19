Маневры под обстрелами и война за дорогу: как медики спасают жизнь на Передовой

Оксана – педиатр, работала детским лором. Уже 2 года как военный врач. Шутит, уговаривать армейцев принять лекарство или поехать на обследование порой сложнее, чем детей. Сейчас, во время хлебного перемирия, у военных медиков работы меньше. Преимущественно военные обращаются с аллергиями, повышенным давлением, проблемами с желудком.

Май здесь, в Зайцево, был очень горячий. Оксана вспоминает, как спасали тяжело раненного бойца под вражеским артиллерийским обстрелом.

Очень много в спасении раненого зависит от водителя скорой. Ведь нужно везти армейца не только максимально быстро, но и обходить многочисленные ямы, маневрировать под обстрелами и иногда самому воевать за дорогу.

Рюкзак заполнен медпрепаратами, которые предоставляет государство. Всего хватает, говорит Наталья, но спасти удается не всегда – как раненого с поврежденной сонной артерией.

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Самое важное на фронте, когда на счету каждая секунда предоставить домедицинскую помощь. Все бойцы бригады умеют наложить жгут и ввести обезболивающее, уверяет начальница медицинской службы.

Уже потом помощь оказывают санинструкторы, после этого раненого отправляют в ближайший госпиталь и оттуда, если нужно, в Днепр, Харьков или Киев. Обычно бойца эвакуируют меньше, чем за час.

Медики радуются хотя бы таком перемирию, потому что меньше раненых и погибших украинских военных.

К слову, в районе Станицы Луганской враг совершил очередную провокацию на участке разведения сторон для срыва выполнения решения Трехсторонней контактной группы.

Опубликовано Июль, 19 в 19:37



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